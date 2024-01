Brasiliansk fotballegende er død – fra historisk VM-gull til tap mot Norge

Zagallo er en av tre som har vunnet VM både som spiller og trener. Han var den siste gjenlevende spilleren fra det legendariske laget som tok Brasils første VM-gull i 1958.

Dødsfallet ble kunngjort på hans offisielle Instagram-profil lørdag.

Brasilianeren spilte som venstreving da Brasil tok sitt første VM-gull i Sverige i 1958. Han spilte da med spillere som Pelé, Garrincha og Didi.

Formet Drillos karriere

Norges suksesstrener Egil Drillo Olsen har trukket fram Brasil-laget fra 1958 som noe som formet hans karriere. Drillo – som da var 16 – dro til Sverige for å se stjernene.

– Zagallo spilte venstre kant i 4-2-4. Han ble senere landslagstrener for Brasil, og jeg har møtt ham flere ganger, også i Brasil. Det er ikke mye en 16-åring vet om livet som ligger foran ham, skrev Drillo i Dagbladet i 2014.

Zagallo og Brasil fulgte opp triumfen med å vinne VM i Chile i 1962. Deretter var Zagallo hovedtrener da Brasil-laget i 1970 – av flere trukket fram som ett av tidenes beste – vant VM i Mexico. Han var også assistenttrener da Brasil vant VM i USA i 1994.

Tapte for Norge

I 1998 var Zagallo hovedtrener igjen. Brasil kom til VM med verdens største stjerne i Ronaldo, tapte for Norge i norsk fotballs mest kjente kamp og tapte deretter finalen mot vertsnasjonen Frankrike.

Tapet for Norge kom i siste gruppespillskamp. Både Brasil og Norge gikk videre. Nederlaget kom etter et straffespark verden ikke forsto noe av før et bilde fra en svensk fotograf ble kjent. Det viste at Tore André Flo ble holdt hardt i trøya før han gikk ned i feltet.

Kjetil Rekdal scoret sikkert fra straffemerket og ordnet Norge en 2-1-seier. Målet er ett av de mest kjente idrettsøyeblikkene i norsk historie.

– Antifotball

Etter kampen var Zagallo bitter.

– Vi spilte en god kamp, på tross av at vi tapte. Til slutt hadde Norge flaks og kom seg videre, sa Zagallo ifølge NTBs tekst fra junikvelden i 1998.

Den brasilianske legenden langet ut mot Norge og Drillo-ballen.

– Det var VM som tapte i dag. Norge spiller antifotball, sa han.

Det hører med til historien at Brasil året før hadde vært på besøk i Norge. Da vant Norge 4–2. Zagallo skyldte blant annet på at spillerne hans var forstyrret av porno på TV-en på det norske hotellet.

VM-tap og sparken

Til slutt ble hele VM i 1998 en skuffelse. Stjernen Ronaldo kollapset rett før finalen, og det var enorm forvirring helt fram til kampstart om han kunne spille. Han spilte, men var ikke seg selv, og Frankrike vant 3–0.

– Trofeet er i gode hender. Frankrikes seier var helt fortjent, sa Zagallo.

I hjemlandet fikk han krass kritikk. Kort tid etter hadde både Zagallo og hele støtteapparatet fått sparken.

