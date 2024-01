Tvilsom utvisning da Everton berget omkamp i FA-cupen mot Palace

Resultatet betyr at de to formsvake Premier League-lagene må møtes igjen for å kåre en vinner i 3.-rundekampen. Det skjer på Goodison Park senere i måneden.

Calvert-Lewin fikk rødt kort i det 79. minutt for å ha taklet Nathaniel Clyne med synlige knotter. Avgjørelsen ble tatt etter at dommeren ble bedt om å se situasjonen i reprise på VAR-monitoren.

Everton-spissen hadde ingen god kamp på Selhurst Park. I første omgang ble han registrert med kun ni ballberøringer, skriver BBC.

Crystal Palace greide ikke å utnytte overtallet. London-laget står med kun én seier på sine ti siste kamper, mens Everton hadde tre strake tap før torsdagens oppgjør.

