Krystallklar Helstrup: Hevder han ikke er hentet for å erstatte Knutsen

Onsdag møtte Helstrup og Glimt-ledelsen pressen på Aspmyra for å snakke om den kontroversielle overgangen fra erkerivalen Tromsø. Sportslig leder Håvard Zakariassen svarte på spørsmålet mange har stilt seg det neste døgnet.

– Dette endrer ingenting for Kjetil, han er dønn til stede i her i Bodø og er bare fokusert på jobben, sa han.

Det har vært spekulert i at Knutsen kan være på vei til en utenlandsk klubb, og at Helstrup således er en naturlig erstatter.

– Vi har ikke snakket om det. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med Kjetil på et faglig nivå, sa Helstrup selv onsdag.

Kjetil Knutsens Glimt-kontrakt går ut etter 2024-sesongen, og det er knyttet spenning til hvorvidt han fortsetter i Bodø eller tar turen videre ut i Europa.

Svarte på kritikken

Helstrup måtte også svare på kritikken han fikk av Tromsø-supporterne etter overgangen. Mannen som ble kåret til årets tromsøværing lille julaften av iTromsø hevdet at det ikke er ondt blod mellom han og TIL.

– Jeg synes det er herlig at det er mye følelser. Tromsø og Glimt skal være stolte av engasjementet som er rundt klubbene. Vi har hatt kule kamper, med fullsatte tribuner. Samtidig er jeg ydmyk for at dette er en kontroversiell overgang.

Han mener han forlater en klubb i god forfatning.

– Jeg har hatt flotte år i TIL. TIL har et godt utgangspunkt for å bli enda bedre fremover.

Helstrup sier at han ikke ser på overgangen fra hovedtrener til assistenttrener som et steg ned.

– Jeg ser ikke sånn på det. Det blir en litt annerledes rolle, men jeg gjorde dette valget fordi jeg vil være en del av teamet her i Bodø/Glimt. Mange i trenerteamet har vært her lenge og jobber bra sammen, sa han.

Førstevalget

Daglig leder Frode Thomassen og sportslig leder Håvard Zakariasen satt ved Helstrups side under pressekonferansen. De beskriver Helstrup som førstevalget til den ledige assistenttrenerjobben.

Bodø/Glimt var på utkikk etter ny assistenttrener etter at Morten Kalvenes som tidligere innehadde rollen, ble med Per Mathias Høgmo til Japan og klubben Urawa Red Diamonds.

Thomassen kaller utnevnelsen for en rask prosess og sier at Helstrup blir en berikelse for klubben.

– Gaute er en sterk fotballfaglig person som kan utvikle Bodø/Glimt sportslig, sa Thomassen.

Helstrup forteller at han har blitt kontaktet av andre klubber tidligere, men takket nei.

– Et halvår siden kom noen på banen, men timingen var ikke riktig. Jeg ville fullføre sesongen i Tromsø.

Han avviser at økonomi var en viktig faktor i beslutningen som nå er tatt.

– Jeg har tjent godt, og jeg kommer til å tjene godt. Vi som jobber med fotball er priveligerte. Vi får drive med hobbyen vår og tjener bra samtidig.