Tunge stjerneforfall i Premier League – storklubber mister kjempeprofiler

Klubben til Erling Braut Haaland er uten spillere fra det afrikanske og asiatiske kontinent, og manager Pep Guardiola slipper dermed å bekymre seg for sentrale forfall den kommende måneden.

Verre er situasjonen for en rekke andre klubber og managerprofiler.

Byrival Manchester United må klare seg uten den kamerunske sisteskansen André Onana. I hans fravær står enten Altay Bayindir eller veteran Tom Heaton mellom stengene.

Sofyan Amrabat kom også til Old Trafford i sommer. Han blir med lagkameraten til mesterskapet, der han skal representere Marokko. Også Amad Diallo (Elfenbenskysten) reiser.

Turneringene i Asia og Afrika spilles fra 12. januar til 11. februar. Det spilles fire Premier League-runder før mesterskapene er ferdigspilt.

Liverpool er blant klubbene som mister sin største stjerne. Så sent som mandag scoret Mohamed Salah to ganger i 4-2-seieren over Newcastle. Nå skal han representere det egyptiske landslaget som har vunnet Afrikamesterskapet sju ganger.

Klubben må også greie seg uten midtbanemannen Wataru Endo. Han skal representere Japan i Asiamesterskapet.

Tottenham mister kapteinen

Der får han med seg Kaoru Mitoma (Brighton), som er tatt ut til tross for skade. Roberto De Zerbi kan heller ikke regne med Simon Adingra (Elfenbenskysten).

Også Tottenham må greie seg uten sin største stjerne. Son Heung-min er en selvsagt del av den sørkoreanske troppen. Klubben må i tillegg greie seg uten Pape Matar Sarr (Senegal) og trolig Yves Bissouma (Mali). Den maliske troppen er ikke offisielt tatt ut ennå.

Sarr får med seg blant andre Chelsea-spiss Nicolas Jackson i Senegal-troppen. Med Cheikhou Kouyaté, Moussa Niakhate (begge Nottingham Forest) og Idrissa Gana Gueye (Everton) er landet blant de fremste kandidatene til å sikre seg tittelen.

Serge Aurier, Willy Boly, Ibrahim Sangare (alle Elfenbenskysten) og Ola Aina (Nigeria) reise også sørover, hvilket betyr at Nottingham med andre ord har seks færre spillere på treningsfeltet i tiden som kommer.

[ Salah likt med Haaland, Afrikamesterskapet neste ]

Arsenal uten Tomiyasu

Arsenals Mohamed Elneny (Egypt) og Takehiro Tomiyasu (Japan) kommer til å mange i januar, mens Thomas Partey (Ghana) er skadd og spiller ikke Afrikamesterskapet.

Sheffield United mister Anis Ben Slimane (Tunisia) og Yasser Larouci (Algerie), mens Nayef Aguerd (Marokko) og Mohammed Kudus (Ghana) uteblir fra West Ham-troppen.

Wolverhamptons formspiller Hwang Hee-chan utgjør en skummel angrepsrekke sammen med blant andre Tottenhams Son for Sør-Korea. Wolves mister også og Rayan Aït-Nouri (Algerie) og Boubacar Traoré (Mali). Mario Lemina kan imidlertid bli værende i England ettersom Gabon ikke greide å kvalifisere seg til turneringen.

Issa Kabore (Burkina Faso) forsvinner fra Luton, mens Calvin Bassey og Alex Iwobi bytter ut Fulham med Nigeria for en periode.

Aston Villa må greie seg uten Bertrand Traoré, mens Bournemouth og Crystal Palace avgir Dango Ouattara (Burkina Faso) og Jordan Ayew (Ghana).

Brentford er avslutningsvis fire spillere fattigere som følge av de kommende mesterskapene: Yoane Wissa (Kongo), Ji-Soo Kim (Sør-Korea), Saman Ghoddos (Iran) og Frank Onyeka (Nigeria).

[ Liverpool med luke på toppen – slo Newcastle etter enormt sjansesløseri ]