Salah likt med Haaland, Afrikamesterskapet neste

– Vi burde ikke være særlig overraskede over at «Mo» kan endre en kamp og forbedre spillet sitt underveis i kampen, for han har gjort det hundrevis av ganger, sa Liverpool-treneren etter mandagens kamp.

Angrepsspilleren står med 14 mål denne sesongen og deler toppscorertittelen i ligaen med Erling Braut Haaland.

Liverpool må likevel finne ut av hvordan de skal vinne kamper uten Salah i troppen. Egypteren deltar i Afrikamesterskapet denne måneden. Han åpner turneringen med kamp mot Mosambik 14. januar.

Egypteren startet svakt mot Newcastle med en straffebom før hvilen, men det var også han som evnet å sende Liverpool i føringen etter pause. Scoringen var hans 150. i Premier League for Liverpool.

– Jo flere mål du scorer, jo mer vant er du med å bomme på sjanser, og da får du en desto større forståelse for hva du må gjøre og hvordan du kan forbedre deg. Det er det «Mo» gjorde, fortsatte Klopp.

Fire andre spillere traff nettmaskene i kampen, før Salah sementerte sluttresultatet fra straffemerket kort tid før fløytesignalet.

Til helgen er PL-lagene opptatt med spill i FA-cupen. Liverpool har bortekamp mot Arsenal, mens Newcastle skal ut i et intenst lokaloppgjør mot Sunderland.

---

FAKTA

Premier League menn mandag, 20. runde:

Liverpool – Newcastle 4-2 (0-0)

Spilt søndag: Fulham – Arsenal 2-1, Tottenham – Bournemouth 3-1.

Spilt lørdag: Luton – Chelsea 2-3, Aston Villa – Burnley 3-2, Crystal Palace – Brentford 3-1, Manchester C. – Sheffield U. 2-0, Wolverhampton – Everton 3-0, Nottingham Forest – Manchester U. 2-1.

Spilles tirsdag: West Ham – Brighton.

---