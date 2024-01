Medier: Wayne Rooney sparket som manager i Birmingham

Det er Daily Mail, The Athletic og The Mirror som hevder å ha kilder på Rooneys avgang.

Rooney har kun ledet mesterskapsserieklubben i 15 kamper. Han ble ansatt så sent som i oktober i fjor.

Kun to seirer har det blitt for Birmingham under Rooneys ledelse. Det ble åpenbart for mager kost for klubbledelsen.

Mandag røk Birmingham 0-3 for Leeds på bortebane. Norske Kristoffer Klaesson voktet målet for Leeds og holdt nullen for hjemmelaget.

Birmingham har kun fire klubber bak seg på tabellen i mesterskapsserien etter 26 serieomganger. Det er seks poeng ned til Sheffield Wednesday under streken.

Wayne Rooney har tidligere hatt managerjobber i Derby og amerikanske DC United.