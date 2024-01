Liverpool med luke på toppen – slo Newcastle etter enormt sjansesløseri

Resultatet gjør at Liverpool topper tabellen tre poeng foran Aston Villa. Mohamed Salah (to), Curtis Jones og Cody Gakpo scoret hjemmelagets mål etter pause.

Newcastle ble kjørt hardt, men Martin Dubravkas glitrende keeperspill gjorde at gjestene lenge øynet poeng. Alexander Isak bredsidet inn 1-1, mens Sven Botman stanget inn 2-3-reduseringen.

Salah fikset kampens første nettkjenning fire minutter etter sidebytte. Han spaserte enkelt inn en ball fra Darwin Nuñez, men like etter utnyttet Isak svakt forsvarsspill.

Først med litt over et kvarter igjen var Liverpool tilbake i føringen. Jones gjorde 2-1 i åpent mål, og Gakpo økte forspranget med et lite sleivspark.

Heller ikke da kunne Liverpool-fansen puste lettet ut, men Salahs straffescoring i det 86. minutt roet en del nerver på Anfield. Han er nå oppe i 14 seriemål for sesongen og er delt toppscorer med Erling Braut Haaland.

En som ikke fik en god følelse fra årets første kamp, var Nuñez. Han bommet på en rekke sjanser før han ble tatt av etter drøy time.

Førsteomgangen bød på et heftig Liverpool-kjør. Vertene noterte 18 avslutninger (fem på mål), men scoringene uteble. Dubravka gjorde flere gode redninger, og fra straffemerket bommet Salah.

Egypteren skjøt med kraft i keeperhøyde. Returen dunket Trent Alexander-Arnold over mål.

Et par minutter tidligere trodde Luis Diaz at han hadde gjort 1-0, men bare for å se at flagget var oppe. En videosjekk bekreftet at Nuñez var i offside i det oppbyggende spillet.

Senere fikk Newcastle en tilsvarende annullering etter en stupheading fra Dan Burn. Isak sto hårfint på feil side i angrepet.

Kort tid før pause traff Alexander-Arnold krysstanga med et skudd fra nesten død vinkel.

– Det er vilt, du kan ikke skyte derfra! Det er det beste ikke-målet jeg noen gang har sett, utbrøt tidligere Manchester United-kaptein Gary Neville i Sky Sports' direktesending.

Til helgen er PL-lagene opptatt med spill i FA-cupen. Liverpool har bortekamp mot Arsenal, mens Newcastle skal ut i et intenst lokaloppgjør mot Sunderland.

[ Klaesson holdt nullen i første Leeds-kamp fra start – ga Rooney mer trøbbel ]