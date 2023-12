Haaland-lagkamerat Rodri nærmer seg utrolig milepæl – ikke tapt med City på snart ett år

De lyseblå har tapt fire kamper i alle turneringer denne høsten, der samtlige har kommet uten Rodri i kamptroppen. 5. februar var forrige gang City tapte med Rodri på banen.

Spanjolen fikk seg en smell i finalen i klubb-VM like før jul, men midtbanespilleren var med fra start da City slo Everton 3-1 for to dager siden.

Lagkamerat Kevin de Bruyne følger nærmest på lista, riktignok med «kun» 23 kamper. Belgieren har vært skadd store deler av høsten, men playmakeren nærmer seg en retur til fotballbanen.

Liverpools Virgil van Dijk er best blant spillerne på de resterende lagene i Premier League. Han har vært på banen i 13 strake kamper uten at de rødkledde har tapt.

