Guardiola bekrefter: Haaland mister ny Premier League-kamp

Skadesituasjonen i City ble som vanlig et tema da spanjolen møtte pressen foran den kommende hjemmekampen.

– Ingenting har forandret seg siden forrige kamp. De samme er uaktuelle med skader, i tillegg til John Stones, sa Guardiola.

Foran bortekampen mot Everton onsdag sa City-sjefen at han håpet at Haaland kunne være tilbake og klarert for spill i januar. Han ga samtidig ingen ytterligere detaljer rundt tidshorisonten.

Haaland har slitt med en belastningsskade i foten den siste tiden og har mistet fem City-kamper. Han var ikke en del av City-laget som vant klubb-VM nylig.

Citys siste tilskudd på skadelista, John Stones, pådro seg en smell i kampen mot Everton.

