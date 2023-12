Haaland fortsatt ikke spilleklar – ikke med borte mot Everton

Det kommer fram av Manchester Citys lagoppstilling.

Haaland har slitt med en belastningsskade i foten den siste tiden og mistet fem City-kamper. Dermed var han heller ikke en del av City-laget som vant klubb-VM i forrige uke.

Jærbuen er heller ikke med borte mot Everton, når City stiller med følgende startellever: Ederson – Kyle Walker, John Stones, Manuel Akanji, Nathan Aké – Rodri, Matheus Nunes, Bernardo Silva – Phil Foden, Jack Grealish, Julian Alvarez.

Norske Oscar Bobb starter kampen på benken.

City er avhengig av en seier borte mot Everton for å ikke falle fra i gullkampen. Før onsdagens kamp ligger Haaland & co. på 5.-plass på Premier League-tabellen, åtte poeng bak serieleder Liverpool, som har spilt to kamper mer.

[ Garnacho og Højlund snudde fortvilelse til jubel da Man United slo Villa ]