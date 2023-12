Måltørken slutt for Darwin Núñez – scoret i knepen Liverpool-seier mot Burnley

Nunez fant veien til nettmaskene allerede etter seks minutters spill. Scoringen var uruguayanerens første siden 1. november. I mellomtiden har det blitt bom, bom og bom.

Lettelsen lyste av spissen da han sikkert prikket ballen i lengste hjørne etter forarbeid av lagkamerat Cody Gakpo.

På overtid satte innbytter Diogo Jota inn 2-0 mellom beina på Burnley-keeper James Trafford.

Seieren sendte Liverpool til topps på Premier League-tabellen på det som er fotballens fremste festdag i England. Mannskapet til Jürgen Klopp har to poengs forsprang til Martin Ødegaard og Arsenal.

Arsenal har samtidig en kamp til gode.

Omstridt annullering

Liverpool kunne ha ledet med både tre og fire mål ved pause tirsdag. Gjestene sløste med sjansene de første 45 minuttene og fikk i tillegg en scoring tvilsomt annullert.

Dommer Paul Tierney mente målscorer Nunez laget et frispark i duellen forut for at Cody Gakpo satte ballen sikkert i mål. Annulleringen skapte raskt reaksjoner.

– Jeg synes absolutt ikke det skal være frispark, sa Nils Johan Semb i Viaplay-studioet.

Også etter pause fikk gjestene et mål underkjent. Harvey Elliott satte ballen i mål, men dommer Tierney mente en offsideplassert Mohamed Salah forstyrret Burnley-keeper Trafford før avslutningen.

Avgjørelsen ble tatt etter at Tierney hadde vært ute på sidelinjen og sett på VAR-skjermen.

Svakt Berge-skudd

Etter at Liverpool hadde full kontroll på kampen i en time, løftet Burnley seg plutselig kraftig. Hjemmelaget la kraftig press på gjestene og kom til flere gode muligheter.

Sander Berge var blant dem som kom til en bra avslutningsmulighet, men skuddet var svakt og ballen gikk utenfor målet til Liverpools sisteskanse Allison.

Også innbytter Jóhann Berg Gudmundsson var svært nær uttelling, men headingen fra kloss hold gikk utenfor.

Med tirsdagens tap har Burnley fortsatt bare Sheffield United bak seg på tabellen.

