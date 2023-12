Formsterk Dominic Solanke bidro til ny Bournemouth-seier – puster Haaland i nakken

Det var det sørengelske lagets fjerde strake seier og den sjuende kampen på rad uten tap. I løpet av den perioden har laget løftet seg fra 17.-plass til 10.-plass i ligaen.

Mye av grunnen til det er målformen til spissen Dominic Solanke. Han står med seks nettkjenninger på de fire siste kampene etter å ha nettet igjen mot Fulham.

Scoringen hans kom på straffespark etter 61 minutter og trygget ledelsen som Justin Kluivert hadde fikset like før pause.

Målmaskin

Bare Erling Braut Haaland (14) har scoret flere PL-mål enn Solanke i høst. Bournemouth-spissen står med 13 nettkjenninger på 18 kamper.

Gjestene hadde lite å svare med. I stedet økte Luis Sinisterra til 3-0 med en rakett opp i vinkelen på overtid.

Seieren er Bournemouths første i Premier League på Boxing Day. Det er sjette gang laget spiller på det øverste nivået på fotballens høytidsdag.

Felt av selvmål

Bunnkampen mellom Sheffield United og Luton ble et heftig oppgjør med to snuoperasjoner og to selvmål som endte med 3-2-seier til gjestene.

For Sheffield United snuste på seier etter å ha snudd kampen fra 0-1 til 2-1 i løpet av åtte minutter i annen omgang. Men senere skulle både Jack Robinson og Anis Ben Slimane score selvmål for vertene, og det gjorde at Luton tok sin andre strake seier.

Bortelaget tok dermed et stort steg nærmere trygg plass i Premier League. Sheffield United ligger stadig sist med sine ni poeng.

Kampen var den første i Premier League med en svart hoveddommer siden 2008. Sam Allison ledet oppgjøret.

«Det er et skritt i riktig retning mot at dommerne skal reflektere samfunnet og spillerne i ligaen», uttalte Bamref, som er en organisasjon som hjelper minoritetsdommere.

