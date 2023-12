Klopp om skadekrisen: – Liverpool trenger litt flaks

Kostas Tsimikas pådro seg et brukket kragebein i 1-1-kampen mot Arsenal på lørdag, noe som har etterlatt Merseyside-klubben med få alternativer på venstrebacken.

Førstevalg Andy Robertson også satt på sidelinjen på grunn av en skulderskade.

Gómez, som er høyrebeint, vil sannsynligvis fylle inn som venstrebacken fram til Robertson kommer tilbake.

– Det er åpenbart veldig tøft for oss. Du har skader i ny og ne, og vi aksepterer dem alle, men et brukket kragebein er veldig ille fordi det tar så lang tid, sa trener Jürgen Klopp før tirsdagens oppgjør mot Burnley.

– Liverpool trenger litt flaks for å komme seg gjennom dette, og nå vil vi ha Joey (Gómez) der. Vi må bare pakke han inn i bobleplast og sørge for at han er klar for kampene, fortsatte han.

Liverpool, som ligger som nummer to på tabellen, møter Burnley, som Klopp mener at er bedre enn resultatene tilsier.

– Jeg har sett ganske mange Burnley-kamper, og jeg er ganske imponert over hva de gjør, sa tyskeren.

Liverpool har også Alexis Mac Allister, Diogo Jota, Joel Matip, Stefan Bajcetic og Thiago Alcântara ute med skade.

Tirsdagens bortekamp mot Burnley starter klokken 18.30 norsk tid.

[ Klopp bekrefter kravebeinsbrudd på Tsimikas: – Han er ute lenge ]