Chelsea er Premier Leagues kort-versting: – Handler ikke om mangel på disiplin

Ingen klubber i den engelske toppdivisjonen har pådratt seg flere gule kort enn Chelsea denne sesongen. 56 gule kort er fasiten. Tre røde kort har det også blitt.

Onsdagens London-derby mot Crystal Palace går uten både Cole Palmer og Raheem Sterling som følge av karantene.

Manager Pochettino forsvarer spillerne sine. Han er helt uenig i at de mangler disiplin.

– Nei, det handler om det faktum at vi spiller for Chelsea, vi er en stor klubb og du føler hele tiden presset. Disse tingene skjer når du er frustrert og i tillegg mangler litt erfaring, og det er noe vi må forbedre oss på, sier argentineren ifølge The Guardian.

– Spillerne bryr seg, de vil vinne, de blir frustrerte. Det handler ikke om disiplin. Vi må bli flinkere til å lese situasjonene i kampen, legger han til.

Chelsea fikk fem nye gule kort i 1-2-tapet for Wolves julaften. Reece James, Malo Gusto og Conor Gallagher har alle blitt utvist tidligere i sesongen.

Sommersigneringen Nicolas Jackson mangler bare to gule kort på å bli utestengt i ytterligere to kamper. Han er allerede suspendert én gang for fem gule kort.

Chelsea ligger på 10.-plass i ligaen, fem plasser foran Palace.

