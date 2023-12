Klopp bekrefter kravebeinsbrudd på Tsimikas: – Han er ute lenge

– Resultatet ble massivt overskygget av Kostas Tsimikas’ kravebeinsskade, det er definitivt brukket, så han er ute lenge, sa Klopp til BBC.

Skaden skjedde da Bukayo Saka gikk hardt inn i en takling på Tsimikas, som gikk i bakken og tok med seg trener Klopp i fallet.

– Selvfølgelig påvirket det meg. Jeg hadde ingen smerter, men jeg trodde at kanskje Kostas kom til å ha klart seg greit, sa Liverpool-sjefen til Sky Sports og fortsatte:

– Jeg hadde gjerne gitt kragebeinet mitt for at han skulle vært i form igjen. Det er ikke kult når noe sånt skjer foran deg og du er involvert i det. Jeg var ikke sikker på hva som skjedde eller om jeg falt på ham. Det er ikke hyggelig å se.

Det er duket for et tettpakket juleprogram for Premier League-lagene. Allerede på tirsdag gjester Liverpool Burnley.

[ Ødegaard med frispark-assist da Liverpool og Arsenal delte poengene igjen ]