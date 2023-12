Rodri av banen med skade da Manchester City gikk til topps i klubb-VM

Julian Alvarez (to mål), Phil Foden og et selvmål av Fluminense-stopper Nino sørget for engelsk storseier i finalekampen i Saudi-Arabias hovedstad Jeddah.

City vant sin første mesterligatittel i fjor og fikk dermed innpass i klubb-VM for første gang. Der gikk de helt til topps etter å ha slått Urawa Red Diamonds i semifinalen tidligere i uken.

Oscar Bobb startet på benken og fikk spille de ti siste minuttene i finalen.

Erling Braut Haaland har den siste tiden slitt med en belastningsskade i foten og spilte ingenting for City i klubb-VM. Han er imidlertid tilbake i trening.

Fluminense tok seg til klubb-VM ved å vinne Copa Libertadores tidlig i november. I finalen ble det tøft for brasilianerne.

Tidligere fredag sikret egyptiske Al Ahly bronsen med 4-2-seier over Red Diamonds.

Tidlig mål

City brukte bare om lag 50 sekunder på å ta ledelsen. De lyseblå vant ballen høyt i banen og Nathan Aké avanserte. Nederlenderen skjøt så i stolpen, og på returen kunne Alvarez enkelt bryste ballen i nettet.

City fortsatte å styre kampen i Jeddah og etter en snau halvtime ble ledelsen doblet. Phil Fodens forsøk på innlegg gikk via foten til Fluminense-stopper Nino og i mål.

Med 20 minutter igjen satte Foden enkelt ballen i mål etter flott City-spill, mens Alvarez fastsatte resultatet på tampen.

Nytt format

I annen omgang måtte midtbanestjerne Rodri byttes ut etter å ha pådratt seg en skade. Spanjolen har vært svært viktig for de lyseblå dette året.

Fra 2025 utvides turneringen til 32 lag, hvorav tolv er fra Europa, seks fra Sør-Amerika, fire fra Afrika, fire fra Asia, fire fra Nord- og Mellom-Amerika og ett fra Oseania i tillegg til et fra vertsnasjonen.

USA er første arrangør av nye klubb-VM, og formatet er velkjent for dem som følger internasjonal fotball. De 32 lagene deles inn i åtte grupper, og de to beste i hver gruppe går videre til et cupspill med åttedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale.

Mesterskapet i 2025 vil gå fra 15. juni til 13. juli, altså i en periode der de fleste spillerne normalt ville hatt fri mellom to sesonger. Formatendringen har mye av den grunn fått kritikk.

