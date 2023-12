Han blir dermed første nordmann på øverste nivå for dommere siden Svein Oddvar Moen i 2017, melder NRK.

– Det er kjempegøy, selvfølgelig. Det er en liten drøm som sånn sett har gått i oppfyllelse. Etter et fantastisk år med teamet er dette prikken over i-en og toppen av kransekaka for vår del. Det er fantastisk gøy, sier Eskås til kanalen.

Eskås dømte nylig mesterliga-kampen mellom Manchester United og Bayern München, og tidligere i høst dømte han Real Madrid.