Dommersjefen positiv til VARs debutsesong: – Fått en mer rettferdig konkurranse

I en artikkel publisert på nettsidene til Norges Fotballforbund (NFF) oppsummerer Hauge det første året med VAR på det øverste nivået i norsk fotball.

– Innføringen av VAR er den største endringen for dommerstanden noensinne. Av erfaring fra andre ligaer visste vi at første sesongen er vanskelig. Vi har hatt våre utfordringer og lært en hel masse gjennom året, men statistikken viser at vi har kommet bedre ut enn det kanskje fremstår for mange, forteller dommersjefen.

Hauge mener tallene gir et bilde av at verktøyet har fungert godt.

– Stort sett så støtter VAR-rommet dommeren på banen, men 55 ganger har VAR ført til omgjørelse av dommerens beslutning. Så har vi gjort 9 åpenbare feil, der VAR-vurderingene skulle ført til et annet utfall, som rødt kort, annullering av mål og straffespark/ikke straffespark. Dette utgjør cirka 3 prosent av alle situasjoner som VAR har studert nærmere, forklarer han.

– Vi har også studert dommerrapportene fra kampene i 2022, der åpenbare dommerfeil ble innrapportert. Her finner vi et større antall åpenbare dommerfeil, noe som sier at vi har fått en langt mer rettferdig konkurranse med VAR som hjelpemiddel, fortsetter Hauge.

Erkjenner at ting kan forbedres

Både Hauge og NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken erkjenner at verktøyet har klare forbedringspunkter, og at forbundet allerede er i gang med å evaluere VAR.

– Vi skal lytte til innspill og ser selv at vi har klare forbedringspunkter vi skal jobbe med. Det gjelder måten dommerne i VAR-rommet og på banen bruker VAR, om vi kan få ned tidsbruken og om det er tekniske utbedringer vi kan på plass, forteller Løken.

– Det er mye vi kan, og skal forbedre inn mot neste år, supplerer Hauge.

– Feilene får størst oppmerksomhet

Generalsekretær Løken er i likhet med Hauge klar på VAR har gjort at det har blitt en mer rettferdig konkurranse.

– Selv om systemet ikke er feilfritt, ser vi at det luker bort de åpenbare dommerfeilene og bidrar samtidig til å beskytte spillerne. Mitt klare inntrykk er at vi ser færre hasardiøse taklinger enn før, men også færre forsøk på å jukse seg til fordeler, sier generalsekretæren.

Han tror enkeltsituasjoner, som for eksempel den lange tiden som ble brukt da et Odd-mål skulle sjekkes mot Vålerenga i sommer, kan ha preget oppfatningen av VAR.

– Det er feilene som får størst oppmerksomhet, og skaper et inntrykk av at VAR ikke fungerer. Statistikken gir et annet, og langt mer nyansert bilde av hvordan VAR har fungert, sier Løken.

– Fra mitt perspektiv tror jeg at spørsmålet for eller imot VAR ikke nødvendigvis er det rette å stille. Hvordan skal vi få en mest mulig rettferdig konkurranse, samtidig som vi bevarer flyten, spenningen og spontaniteten i spillet? Det er et mer interessant spørsmål, som krever evaluering og innspill fra klubber og tilskuere, avslutter generalsekretæren.