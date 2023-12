Superligaens skjebnedag har kommet – kan endre fotballen slik vi kjenner den

Torsdag skal sak C-333/21 behandles i EUs domstol i Luxembourg, en sak som kan endre fotballen slik vi kjenner den i dag.

På den ene siden av bordet sitter Fifa og Uefa, og på den andre sitter European Super League Company (ESCL), ledet av selskapet A22 Sports Management.

Femten dommere i EU-domstolen skal avgjøre om det Real Madrid- og Barcelona-støttede prosjektet har livets rett og om Uefa har laget et monopol som strider med EUs konkurranselovgivning.

Dommerne har brukt flere måneder på å diskutere, før de torsdag skal avsi sin dom i saken som ble anlagt i Madrid i mai 2021.

Hva er superligaen?

I april 2021 forsøkte tolv klubber, seks engelske, tre spanske og tre italienske, å danne en europeisk superliga. Planene møtte enorm motstand og ble raskt slått ned på. Blant annet varslet Uefa at en eventuell gjennomføring av planene ville få konsekvenser for lagenes deltakelse i mesterligaen.

I etterkant trakk flere klubber seg ut av superligaplanene. Det er kun Barcelona og Real Madrid igjen av storklubbene.

Et år senere gikk de to spanske gigantene, sammen med Juventus, til sak mot Uefa på grunnlag av at de mener at forbundet har laget et monopol som bryter med EUs konkurranselovgivning.

Juventus ønsket imidlertid å trekke seg fra både prosjektet og søksmålet etter at Andrea Agnelli gikk av som klubbpresident i juli.

Uefa har på sin side uttalt at reaksjonene og de varslede sanksjonene mot utbryterklubbene kom av hensyn til å beskytte idrettens spesielle plass i det europeiske samfunnet.

Ny leder

I oktober i fjor tok Bernd Reichart over som leder, og siden har Superligaen fått mange skudd for baugen.

Reichart varslet store endringer i kjølvannet av fjorårets særdeles mislykkede lansering og fridde til de tyske klubbene som enda ikke hadde tatt et standpunkt til ligaen. Frieriet ble besvart med et blankt nei fra både Bayern München, Borussia Dortmund og Leipzig.

Situasjonen ble heller ikke noe mer lovende for den nye superligalederen da generaladvokat i EU-domstolen, Athanasios Rantos, konkluderte med at Uefas regler var forenlige med EUs konkurranselovgivning, to måneder senere.

Rantos 19.000 ord lange dom var imidlertid ikke bindende. Det er først når den fullstendige dommen fra de 15 dommerne blir avsagt torsdag morgen, at en endelig avgjørelse blir fattet i saken.

Gir ikke opp

ESCL og A22 Sports Management er likevel optimistiske foran torsdagens avgjørelse.

– Vi tror fullt og helt på domstolen og de europeiske lovene som styrer den. Uefa vil på sin side erklære seier uansett hva som skjer. Men ikke la deg lure. De grunnleggende lovene i EU-domstolen er klare og gjelder for innbyggerne og, ja, også for fotball, sa Reichart, ifølge The Athletic.

Dersom de 15 dommerne er enig med Rantos, kan ESCL fortsatt skape en rivaliserende cupturnering, men Uefa kan også da fortsette å true med sanksjoner for klubbene som blir med i superligaen.

Det vil trolig da være døden for Superligaen.

