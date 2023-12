Superligaen foreslår nytt format – lanserer gratis strømmetjeneste

Det kom fram under en pressekonferanse torsdag ettermiddag. Noen timer før hadde EU-domstolen bestemt at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) brøt loven da de blokkerte superligaplanene for noen år tilbake.

«I hjertet av vårt prosjekt er 64 herrelag og 32 kvinnelag som skal spille i midtuken i et ligasystem. Det skal være dramatiske og avgjørende kamper gjennom hele sesongen», heter det i uttalelsen.

Det skal ikke være noen permanente medlemmer i superligaen. Deltakelse er bestemt ut fra sportslige oppnåelser. Det er ennå ikke kjent nøyaktig hva det innebærer.

Det skal være tre forskjellige ligaer i herreturneringen. De to øverste vil begge ha to puljer på åtte lag, mens den siste skal ha 32 lag. Sesongen avsluttes med et sluttspill.

For kvinner vil det bli to liganivåer med 16 lag i hver.

Opprykk og nedrykk

Lag kan rykke både opp og ned fra ligaene etter hver sesong. Finalistene i på nest øverste nivå er for eksempel sikret deltakelse i toppdivisjonen sesongen etter.

– Fotball er den eneste virkelig globale sporten. Europa er fotballens hjem og hjemmet for de beste klubbene i verden, sier A22-sjef Bernd Reichart.

Videre heter det at klubber etter planen skal fortsette å spille i sine hjemlige ligaer.

«Nå som klubber kan bestemme sin egen framtid, ser vi fram til å jobbe videre mot å skape en fantastisk turnering».

Gratis strømming

A22 lanserte samtidig en ny strømmetjeneste som skal bli tilgjengelig over hele verden. Plattformen skal hete «Unify», og der skal man kunne se alle kamper og høydepunkter uten å betale en krone

Reichart åpnet samtidig opp for at han venter at selskapet vil dra inn mye reklameinntekter på grepet.

– Gratis fotball vil sende milliarder av fotballfans til Unify, og Unify vil være veldig attraktiv for selskaper som ønsker reklame, hevder A22-sjefen.

