Premier League avviser den nye superligaen

Premier League merker seg EU-domstolens avgjørelse. Dette er en viktig avgjørelse og vi vil nå undersøke hvilke konsekvenser den vil få for fotballen, heter det i en pressemelding.

Kjennelsen støtter ikke den såkalte «European Super League» og Premier League vil fortsatt avvise et hver slikt konsept. Supporterne en viktig og avgjørende del i spillet og de har gang på gang gjort det klart at de er imot en slik «utbryter»-konkurranse som bryter mellom nasjonal og europeisk fotball.

Samme struktur

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) tar dommen fra EU-domstolen til etterretning, men står fast på opprettholdelse av dagens europeiske fotballpyramide.

Det uttaler Uefa etter torsdagens dom i EU-domstolen, der det ble konkludert med at forbundet brøt med EUs konkurranselovgivning da det blokkerte planene for superligaen tilbake i 2021.

– Denne kjennelsen er ikke en anerkjennelse eller godkjennelse av den såkalte superligaen. Det understreker snarere en mangel i Uefas rammeverk for forhåndsgodkjennelse, et teknisk aspekt som allerede er blitt påpekt og håndtert i juni 2022. Uefa er trygg på at de nye reglene er robuste, og at de overholder alle relevante europeiske lover og forskrifter, skriver forbundet.

Videre understreker Uefa at forbundet er bestemt på å opprettholde den europeiske fotballpyramiden, og at man vil jobbe videre for at den skal gagne samfunnets interesser.

– Vi vil fortsette å forme den europeiske idrettsmodellen sammen med nasjonale forbund, ligaer, klubber, tilhengere, spillere, trenere, EU-institusjoner, myndigheter og partnere. Vi stoler på at europeiske og nasjonale lover vil beskytte den solidaritetsbaserte europeiske fotballpyramiden mot trusselen om utbryterligaer.

Opp- og nedrykk

Premier League vil gjenta sine forpliktelser til de klare prinsippene for åpen konkurranse som underbygger suksessen til nasjonale og internasjonale klubbturneringer.

Fotballen trives med slik den er med en konkurranse hvor opprykk og nedrykk vil være det førende. Dessuten den årlige merittbaserte kvalifiseringen fra nasjonale serier og cuper til internasjonale klubbkonkurranser, og den langvarige rivaliseringen og ritualene som følger med helgene som er satt av for innenlandsk fotball.

Disse prinsippene er nedfelt i Premier League Owners’ Charter som kom i juni 2022. Det tar sikte på å forbedre den kollektive styrken og konkurranseevnen til ligaen til beste for det bredere spillet, heter det

Premier League vil fortsette å engasjere seg i en åpen og konstruktiv dialog, med alle relevante fotballinteressenter, om hvordan man best kan beskytte og forbedre den komplementære balansen mellom nasjonal og internasjonal klubbfotball.

Samme holdning

Manchester United og en rekke andre store aktører i europeisk fotball forplikter seg fullt og helt til å fortsette i Uefa-turneringer.

Manchester United var sammen med en rekke andre klubber med i planene med å forme en superliga i 2021, men de trakk seg fort ut, mye grunnet supporternes raseri.

Real Madrid og Barcelona er de eneste klubbene som hele veien har støttet superligaen. Det vil ikke United være med på.

«Vårt syn har ikke endret seg. Vi vil fortsette å være forpliktet til Uefa-turneringer og å ha et positivt samarbeid med Uefa, Premier League og andre klubber i ECA (Den europeiske klubbforeningen», skriver klubben på sine nettsider torsdag.

Bayern München og Atlético Madrid har også sent ut likelydende meldinger. Bayern-direktør Jan Christian Dreesen går hardt ut.

– Superligaen er et angrep på de nasjonale ligaene. Bayerns dør til superligaen er stengt, sier Dreesen.

Atlético Madrid sier at klubben ønsker å være med på å «beskytte den europeiske familien».