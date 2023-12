Klaveness om EU-dommen og de nye superligaplanene: – En vekker for fotballen

I en uttalelse fra Norges Fotballforbund (NFF) forteller fotballpresidenten at dommen «er en vekker for fotballen slik vi kjenner den i dag».

– Vi var forberedt på at dette kunne bli utfallet i saken, men håpet at domstolen i større grad ville vektlegge behovet for å beskytte den europeiske sportsmodellen, sier Klaveness.

Tidligere torsdag besluttet EU-domstolen at Uefa brøt konkurranselovgivningen da de blokkerte superligaplanene. Like etterpå gikk selskapet A22, som styrer superligaen, ut med nye planer for å lokke til seg klubber.

– Vi må kjempe for dagens modell, med åpen konkurranse for alle, sammenheng mellom bredde og topp og solidarisk økonomi. Verken fotballen eller politisk ledelse i Europa kan ta denne for gitt, fortsetter Klaveness.

Fotballpresidenten understreker imidlertid at det må anerkjennes at det er «legitim kritikk av Uefa og Fifa i dommen».

– Uefa har allerede endret regelverket sitt, så dette har de tatt til seg også før domsavsigelse. Dommen er samtidig tydelig på den samfunnsmessige rollen som fotballen spiller, og hensynet til en åpen konkurranse legitimerer godkjenningsmekanismene i den internasjonale fotballen.

– Men makten må forvaltes med åpenhet, ansvarlighet og godt styresett, avslutter Klaveness.

Både Rosenborg og Molde har torsdag kommet med uttalelser der de understreker at de ikke støtter superligaens prosjekt.

