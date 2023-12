Graham Hansen scoret da Barcelona smadret Rosengård i Champions League

Den norske kantspilleren scoret Barcelonas andre mål i kampen, drøye ti minutter før pause. Keira Walsh sendte vertene foran etter et kvarter spilt. Etter pause sørget Salma Paralluelo (2), Claudia Medina, Marta Torrejon og Martina Fernández for at hjemmelaget vant 7-0.

Sist uke vant Barcelona 6-0 i det omvendte oppgjøret. Da så Graham Hansen hele kampen fra benken.

Den regjerende Champions League-mesteren har startet tittelforsvaret feilfritt med fire av fire seirer så langt i gruppespillet. Katalanerne er allerede klare for sluttspillet i turneringen.

Ingrid Syrstad Engen spilte snaue 70 minutter i Barcelona-forsvaret.

[ Graham Hansen-mål i Barcelona-seier – forlenget seiersrekken ]