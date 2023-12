EU-domstolen ga superligaen medhold i saken mot Uefa

Femten dommere i EU-domstolen skulle torsdag avgjøre om det Real Madrid- og Barcelona-støttede prosjektet har livets rett og om Uefa har laget et monopol som strider med EUs konkurranselovgivning.

I retten i Luxembourg kom det fram at domstolen mener Uefa og Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) brøt loven da de blokkerte superligaplanene.

– Uefa og Fifa driver med misbruk av makt, sa dommeren da han leste opp kjennelsen i Luxembourg torsdag, ifølge Marca.

Samtidig ble det klart at selv om Uefa og Fifa har fått en smekk på fingrene, er det ikke ensbetydende med at en turnering som superligaen får oppstå.

Rettssaken i EU-domstolen har blitt beksrevet som en prosess som kan endre fotballen for alltid.

I april 2021 forsøkte tolv klubber, seks engelske, tre spanske og tre italienske, å danne en europeisk superliga. Planene møtte enorm motstand og ble raskt slått ned på.

Blant annet varslet Uefa at en eventuell gjennomføring av planene ville få konsekvenser for lagenes deltakelse i mesterligaen.

I etterkant trakk flere klubber seg ut av superligaplanene, og det var kun Barcelona og Real Madrid igjen av storklubbene.

Et år senere gikk de to spanske gigantene, sammen med Juventus, til sak mot Uefa på grunnlag av at de mente at forbundet hadde laget et monopol som bryter med EUs konkurranselovgivning.

Juventus trakk seg fra både prosjektet og søksmålet etter at Andrea Agnelli gikk av som klubbpresident i juli.

[ Superligaens skjebnedag har kommet – kan endre fotballen slik vi kjenner den ]