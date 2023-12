Manchester City-profiler ut mot fotballelitens tette kampprogram

Denne uken har Manchester City reist cirka 4800 kilometer til Saudi-Arabia for å spille klubb-VM. Det skjer mellom Premier League-kampene 16. og 27. desember.

– Kampmengden vi har nå for tiden begynner å bli «sinnssyk». Risikoen for skader øker ganske mye, sier Silva før semifinalekampen mot japanske Urawa Red Diamonds i klubb-VM, ifølge BBC.

Likevel mener portugiseren at spillerne ikke kan klage for mye.

– Vi kan ikke klage fordi vi tjener veldig mye penger, men etter min mening vil det gå ut over energien og intensiteten i spillet om vi skal spille så mange kamper over lang tid. Det vil påvirke underholdningen for dem som elsker å se på oss, fortsetter Silva.

Klubb-VM skal utvides til en turnering med 32 lag fra og med 2025. Den vil gjennomføres på sommeren hvert fjerde år og erstatte den nåværende miniturneringen som går midt i sesongen.

City-manager Pep Guardiola er ikke imot den nye turneringen i seg selv, men at det blir mindre tid til hvile for hvert år som går.

– Det er virkelig tøft å fullføre sesongen og så tre uker etterpå starte på nytt og reise til Asia eller USA, for å være økonomisk stabil. Det er veldig, veldig tøft for oss og spesielt for spillerne. Jeg mener ting bør endres, sier Guardiola.