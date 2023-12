Keane-selvmål da Evertons seiersrekke stoppet – Fulham til semifinale i ligacupen

Før tirsdagens oppgjør sto Everton med fire strake seire, hvor de blant annet har slått storklubber som Newcastle (3-0) og Chelsea (2-0).

For etter 41 jevnspilte minutter slo Antonee Robinson et innlegg inn i boksen, hvor Michael Keane var uheldig og satte ballen i eget mål.

Med åtte minutter igjen på klokken utlignet imidlertid Beto etter mye klabb og babb i Fulham-feltet. Dermed var det plutselig full fyr i kampen igjen.

Ingen av lagene klarte å avgjøre i ordinær tid, og det ble dermed duket for straffer på Goodison Park.

Etter at begge lag satte inn alle sine tre første straffer så det ut til at Bobby De Cordova-Reid skulle bli syndebukken etter at Jordan Pickford reddet hans forsøk. Heldigvis for jamaicaneren reddet også Bernt Leno Amadou Onanas straffe like etter.

Men etter fire nye vellykkede straffer, blåste Idrissa Gana Gueye sitt forsøk i stolpen. Dermed kunne Tosin Adarabioyo gå fram og sikre avansementet for Fulham.

Fulham er dermed klar for semifinale i ligacupen. Der kan de møte vinneren av oppgjøret mellom Liverpool og West Ham.

Middlesbrough og Chelsea er også en mulig motstander etter at de slo ut henholdsvis Port Vale og Newcastle.