Fotballen får pengegave fra miljøfond – 80 millioner til kunstgresstiltak

Nyheten får fotballpresident Lise Klaveness til å juble. Pengene skal brukes på å bygge fysiske barrierer for å hindre at gummigranulatet forlater banene, og interesserte klubber kan søke om støtte fra ordningen fra 1. mars.

– Det er jo et betydelig miljøproblem som vi ønsker å løse, men som vi trenger hjelp til å løse. Derfor er vi utrolig takknemlige for at Handelens Miljøfond kommer inn med 80 millioner kroner, som er en utrolig julegave til hele norsk fotball og alle norske fotballklubber, sier Klaveness til TV 2.

Det anslås at 1500 tonn gummigranulat forsvinner fra norske fotballbaner og ut i naturen hvert år, skriver kanalen.

Plastpose-overskudd

Pengene kommer fra den nylig økte plastposeavgiften, forteller leder i Handelens Miljøfond, Cecilie Lind.

– Hver gang du kjøper en pose, går det to kroner til Handelens Miljøfond. Og så bruker vi pengene på slike tiltak som dette, sier hun og legger til:

– Det er beregnet at over 95 prosent av svinnet (fra kunstgressbanene) kan reduseres ved å få på plass disse fysiske barrierene, så det kommer til å gjøre en stor forskjell.

Nyttig også for annet banefyll

Norges Fotballforbund leder an i arbeidet med omstillingen bort fra gummigranulat, som blir forbudt fra oktober 2031. Klaveness mener at barrierene som skal bygges med støtte fra miljøfondet, vil ha verdi også etter at det blir forbudt å bruke gummikuler på kunstgressbanene.

– Selv om man legger nytt innfyll, må man ha barrierer. Man ønsker ikke at det nye innfyllet – om det er kork, kokos, bioflex, bjørkegranulat eller andre ting – skal forsvinne ut i naturen. Ikke er det miljøvennlig, og ikke er det økonomisk, sier fotballpresidenten.

NFF har fra før fått 5,5 millioner i statsstøtte for 2024 til å jobbe videre med kunstgressproblematikken. I november vedtok også Stortinget en nasjonal handlingsplan for utfasing av gummigranulat.