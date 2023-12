Cooper ferdig i Nottingham Forest – sparket etter skuffende høst

Det meddeler Forest i egne mediekanaler.

– Alle i Nottingham Forest vil gjerne takke Steve for hans fantastiske bidrag til fotballklubben vår, og vi ønsker ham lykke til i fremtiden, skriver klubben.

Fredagens 0-2-tap hjemme mot Tottenham ble nådestøtet for Cooper. De rødkledde befinner seg like over nedrykksstreken etter tre seirer på de 17 første kampene i årets Premier League-sesong.

Cooper brakte i fjor laget tilbake i den engelske toppdivisjonen for første gang siden 1998/1999-sesongen, og Forest havnet til slutt på 16.-plass 2022/23.

43-åringen er andremann som får sparken i Premier League denne høsten. Tidligere i måneden siden bekreftet tabelljumbo Sheffield United at Paul Heckingbottom var ferdig som trener i klubben.

Neste utfordring for Forest er Bournemouth på hjemmebane lille julaften.