Her mister Manchester City seieren på overtid

City tapte poeng mot Chelsea, Liverpool og Tottenham før de røk på tap for Aston Villa. Forrige uke slo de imidlertid tilbake med 2-1 over Luton, men nok en gang røk de på et poengtap lørdag.

City cruiset mot seier med 2-0-ledelse, men Jean Philippe Mateta reduserte med kvarteret igjen.

Straffe på overtid

Godt inne på overtiden taklet Phil Foden Mateta og dommeren pekte på straffemerket. Fra elleve meter hamret Michael Olise inn 2-2.

Dermed er de lyseblå nede på en fjerdeplass før ferdigspilt runde. Det er tre poeng opp til serieleder Liverpool som har én kamp til gode.

Crystal Palace klatrer opp til 15.-plassen.

Haaland har slitt med en belastningsskade i foten den siste tiden og vært ute av laget i tre strake City-kamper. Det er ennå uklart når nordmannen er tilbake i aksjon.

Oscar Bobb var i City-troppen lørdag, men ble ikke byttet innpå. Jack Grealish og Rico Lewis scoret City-målene i fravær av Haaland.

Opptur for Chelsea

Til uken reiser Manchester City til Saudi-Arabia for å delta i klubb-VM. Der representerer de lyseblå Europa som regjerende Champions League-mestere.

Chelsea fikk en etterlengtet opptur lørdag. London-klubben sto med to strake tap før runden, men Cole Palmer og Nicolas Jackson sikret 2-0 og tre poeng mot Sheffield United.

---

FAKTA

Premier League menn lørdag:

Chelsea – Sheffield United 2-0 (0-0)

Stamford Bridge: 39.599 tilskuere.

Mål: 1-0 Cole Palmer (54), 2-0 Nicolas Jackson (61).

Dommer: Andy Madley.

Gult kort: Conor Gallagher, Chelsea, Max Lowe, Sheffield U..

Manchester City – Crystal Palace 2-2 (1-0)

Mål: 1-0 Jack Grealish (24), 2-0 Rico Lewis (54), 2-1 Jean-Philippe Mateta (76), 2-2 Michael Olise (str. 90).

Dommer: Paul Tierney.

Gult kort: Ederson, Manchester C., Joachim Andersen, Crystal Palace.

Newcastle – Fulham 3-0 (0-0)

St. James’ Park: 52.055 tilskuere.

Mål: 1-0 Lewis Miley (57), 2-0 Miguel Almirón (64), 3-0 Dan Burn (82).

Dommer: Sam Barrott.

Gult kort: João Palhinha, Fulham.

Rødt kort: Raúl Jiménez (21), Fulham.

Senere kampstart: Burnley – Everton (18:30).

Spilt fredag: Nottingham Forest – Tottenham 0-2.

Spilles søndag: Arsenal – Brighton, Brentford – Aston Villa, West Ham – Wolverhampton, Liverpool – Manchester United.

---