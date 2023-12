Frekk Larsen-scoring fikset viktig Celta-seier

20 minutter var spilt da Larsen plukket nedfallsfrukten etter en corner. Nordmannen var iskald da han hælflikket inn 1-0-scoringen med ryggen til Granada-målet.

Spissen feiret sitt sjette mål for sesongen sammen med hjemmefansen og pådro seg et gult kort. Med ti minutter igjen ble Iago Aspas utvist for Celta, men laget holdt unna og sikret seieren.

Celta sliter i bunnen av tabellen like før halvspilt sesong. Granada er imidlertid blant de få lagene bak Celta på tabellen, og blåtrøyene sikret viktige poeng mot en bunnrival lørdag.

Med seieren er Celta foreløpig på trygg plass i La Liga. Cádiz kan passere klubben i løpet av inneværende runde.

Celta og Strand Larsen møter Alexander Sørloths Villarreal i neste runde. Sørloth står i likhet med landsmannen med seks mål denne sesongen.