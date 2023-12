Molde ned til conferenceligaen etter 1-5-tap for Leverkusen

Molde måtte ta poeng mot Leverkusen og var samtidig avhengig av at resultatet i kampen mellom Qarabag og Häcken gikk norsk vei for at det skulle bli avansement i europaligaen.

Men å vinne mot Leverkusen har hittil denne sesongen vist seg umulig. Xabi Alonsos menn sto med 19 seirer, tre uavgjort og null nederlag i alle turneringer foran kampen mot Molde. Torsdag var intet unntak.

Tyskerne kjørte over sine norske gjester og ledet 3-0 allerede etter 25 minutter. Eric Kitolano scoret Moldes eneste mål i kampen på stillingen 0-5. Han kom alene gjennom og pirket ballen forbi Niklas Lomb i Leverkusen-målet.

Med tredjeplassen i puljen skal Molde ned til conferenceligaen på nyåret, der de skal inn i omspill om plass i åttedelsfinalen. Det er fra før klart at Bodø/Glimt er sikret minst omspill i conferenceligaen.

Utslagsrundene i de europeiske turneringene starter i februar.

Skader

Molde måtte klare seg uten midtbaneprofil Emil Breivik i kampen. Han pådro seg et beinbrudd i cupfinalen mot Bodø/Glimt og ventes spilleklar til Eliteserien-starten til neste år.

I tillegg manglet flere spillere med ulike skadeproblemer.

Molde-trener Erling Moe var før kampen klar på at det ville bli tøft på bortebane i Tyskland, og det fikk han rett i da hjemmelaget tok ledelsen etter bare seks minutter. Leverkusen vant ballen høyt før Patrik Schick scoret med en markkryper fra om lag 20 meter.

Komfortabelt

Etter 22 minutter doblet Edmond Tapsoba ledelsen da han styrte ballen i mål med pannebrasken etter et hjørnespark. Bare to minutter senere lå ballen igjen i nettet bak Molde-keeper Oliver Petersen.

Hjemmelaget spilte seg fint oppover i banen før Nathan Tella slo inn i feltet. Der forsøkte Anders Hagelskjær å klarere, men ballen gikk i kroppen på Martin Ellingsen før den trillet i mål.

Deretter roet kampen seg ned noe og Molde kom mer med, men de slet med å sette vertene på store prøver. Etter en time satte Adam Hlozek opp farten på siden og banket ballen opp i nettaket til 4-0 før Noah Mbamba økte ledelsen ti minutter senere.

Med et kvarter igjen reduserte Kitolano.