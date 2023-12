Haaland, Messi og Mbappé kjemper om Fifa-pris

Haaland har levert et svært godt år for Manchester City og hjulpet laget til seier i ligaen, FA-cupen og mesterligaen. I høst var han også nominert til Gullballen, der Lionel Messi stakk av med seieren.

Prestasjonene spillerne skal belønnes for gjelder fra 19. desember 2022 til 20. august 2023, skriver Fifa på sine nettsider.

Messi vant «The Best»-prisen for 2022 etter å ha ledet Argentina til VM-tittelen i Qatar. Det gjorde ham nærmest udødelig i hjemlandet. I år har han gjort overgang fra Paris Saint-Germain til Inter Miami og trollbundet amerikanske fotballsupportere.

Den franske superspissen Mbappé er også med i kampen om prisen. Han var viktig for et Frankrike-lag som gikk til finalen i Qatar-VM og leverer også solid i hjemlig liga for PSG.

Gullballen-vinner Aitana Bonmatí, Jennifer Hermoso og Linda Caicedo kjemper om prisen på kvinnesiden. Bonmati og Hermoso vant VM med Spania i sommer. I etterkant beskyldte Hermoso fotballpresident Luis Rubiales for seksuell trakassering.

Rubiales klemte spillerne og kysset den spanske VM-profilen Hermoso ufrivillig på munnen. Det kostet ham jobben og en suspensjon fra all fotball i tre år.

I alt tolv spillere var med i kampen om «The Best»-prisen. Den listen er nå kuttet ned til tre for hvert kjønn, og vinneren blir kunngjort på en galla i London 15. januar.