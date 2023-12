Avaldsnes mister lisensen – Arna-Bjørnar tilbys plassen

Det skriver klubben i en pressemelding på Facebook.

«Norges Fotballforbund har i dag, på bakgrunn av klubbens økonomi, trukket tilbake lisensen for Avaldsnes Toppfotball. Konsekvensen av dette, er at klubben rykker ned til 1. divisjon», heter det i meldingen.

Avaldsnes berget med et nødskrik plassen i Toppserien da de vant 3-2 sammenlagt over Tromsø i playoff-kvalifiseringen, men må likevel ned én divisjon etter Norges Fotballforbunds (NFF) avgjørelse.

NFF skriver på sin nettside at Arna-Bjørnar, som opprinnelige rykket ned, har blitt tilbudt plassen i Toppserien.

«Styret i Avaldsnes Toppfotball har i en lengre periode hatt dialog med NFF og klubbens revisor for å imøtekomme fotballforbundets krav. Vi måtte etter hvert innse at vi ikke klarte å innfri kravene», skriver klubben og opplyser at flere styremedlemmer har valgt å trekke seg fra styret

Avaldsnes sikter nå mot et samarbeid med FK Haugesund for å kunne drive et lag sammen med.