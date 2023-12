PSG så vidt videre i mesterligaen – Newcastle endte sist

Til slutt var det innbyrdes oppgjør som skilte PSG og Milan bak gruppevinner Dortmund. Begge stoppet på åtte poeng fra seks kamper.

Milan snudde til 2-1-seier i Newcastle, men var avhengig av PSG-tap for å få mer CL-spill. Italienerne skal i stedet spille europaligafotball.

Newcastle blir det andre Premier League-laget som ender sist i mesterligaens gruppespill. Tirsdag led Manchester United samme skjebne.

Mistet grepet

En stund så det lyst ut for Eddie Howes mannskap. Joelinton hamret inn 1-0 før pause, men Newcastle greide ikke å holde energien oppe etter sidebyttet.

Christian Pulisic bredsidet inn Milans utligning etter en snau time, og på tampen kontret Samuel Chukwueze inn gjestenes vinnermål. Mellom scoringene hadde Newcastle en ball i tverrliggeren.

I Tyskland var det en svært fartsfylt første omgang, men målene uteble. De kom derimot tett på hverandre etter hvilen.

Karim Adeyemi pirket Dortmund i 1-0-ledelse, men fem minutter senere dunket unggutten Warren Zaïre-Emery inn 1-1.

Med et kvarter igjen trodde Kylian Mbappé at han hadde tatt bortelaget i føringen. Så viste det seg at han hadde vært i offside, og scoringen ble annullert.

Nerver

Alt sto på spill i siste runde av det mange har omtalt som «dødens gruppe». Bortsett fra Dortmunds avansement var ingenting avgjort.

PSG, Newcastle og Milan kunne alle slå følge med tyskerne, men også ende sist og gå helt glipp av europaspill i andre halvdel av sesongen. Marginene var så små at PSG med seier ville blitt puljevinner, mens uavgjort hadde gitt exit hvis Newcastle hadde slått Milan.

Med 1-1 slapp det franske stjernegalleriet akkurat ydmykelsen det hadde vært å ryke ut før utslagsrundene. PSG har alltid tatt seg videre i mesterligaen siden klubben fikk qatarske eiere i 2011.









