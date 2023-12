Napoli klar for åttedelsfinale i mesterligaen – slo Braga

Napoli slo Braga 2-1 i den første kampen og hadde portugiserne på innbyrdes oppgjør før tirsdagens avgjørende kamp.

Napoli tok ledelsen tidlig i kampen ved hjelp av et uheldig selvmål av Serdar Saatci. Før pause la Victor Osimhen på til 2-0. Han ble mandag kåret til årets beste afrikanske fotballspiller.

Braga skapte sjanser for å komme inn i kampen igjen, men greide ikke å få ballen forbi en solid Alex Meret i Napoli-målet.

Landslagsstopper Leo Skiri Østigård ble byttet inn for Napoli med et drøyt kvarter igjen av ordinær tid.

Gruppevinner Real Madrid gjestet Union Berlin. Der overrasket tyskerne og tok ledelsen, men Joselu snudde kampen for gjestene med to scoringer etter pause. Etter 85 minutter utlignet Alex Král for vertene, men Dani Ceballos sørget for at Real Madrid vant 3-2.

Dermed gikk spanjolene gjennom puljespillet uten poengtap.