Mesterligafiaskoen et faktum for Manchester United – FC København til åttedelsfinale

Kingsley Coman scoret målet som ga Bayern München 1-0-seier mot Manchester United tirsdag.

Lukas Lerager ble matchvinner da han sørget for at FC København slo Galatasaray 1-0 er klar for åttedelsfinale. Dermed skal Mohamed Elyounoussi og en for tiden skadd Birger Meling spille mesterligafotball også på nyåret. Elyounoussi ble byttet ut i tilleggstiden tirsdag.

Manchester United kom inn i siste puljekamp med et svært tøft utgangspunkt. De var avhengige av å slå Bayern samt at FC København og Galatasaray spilte uavgjort for å ta seg videre til åttedelsfinale.

Skader

Etter en relativt sjansefattig innledning på kampen slukket Coman langt på vei Uniteds håp med scoring 20 minutter før slutt. Han kom plutselig alene foran mål og gjorde ingen feil.

United måtte uansett vinne for å få europaligaspill, men de slet med å skape sjanser på et solid Bayern-lag og blir dermed ikke å se i Europa på nyåret. United mistet dessuten både Harry Maguire og Luke Shaw til skader tirsdag.

Til tross for å ha sikret gruppeseieren, stilte Bayern et svært sterkt mannskap i bortekampen. Klubben var ute etter å løfte seg etter 1-5-tapet for Eintracht Frankfurt i helgen.

Norsk dommer

Det var et norsk team som hadde dommeransvaret i tirsdagens storkamp på Old Trafford. Hoveddommer Espen Eskås hadde med seg Jan Erik Engan og Isaak Elias Bashevkin som assistentdommere, mens Rohit Saggi var fjerdedommer. De gjorde en god figur på en av Fotball-Europas største scener.

United har ikke kommet seg lenger enn til kvartfinalen i mesterligaen siden 2018/19-sesongen. Sist storklubben kom til minst semifinale var da de tapte finalen mot Barcelona i 2010/11.

Siden den gang har de skuffet i Europas gjeveste klubbturnering og har flere år måttet ta til takke med spill i europaligaen. De vant den turneringen i 2016/17 med finaleseier over Ajax.

---

Fakta

Mesterligaen menn, gruppespillet (6. og siste runde):

Gruppe A:

FC København (Danmark) – Galatasaray (Tyrkia) 1-0, Manchester United (England) – Bayern München (Tyskland) 0-1. Bayern München og FC København til cupspillet.

Gruppe B:

Lens (Frankrike) – Sevilla (Spania) 2-1, PSV Eindhoven (Nederland) – Arsenal (England) 1-1. Arsenal

Gruppe C:

Napoli (Italia) – Braga (Portugal) 2-0, Union Berlin (Tyskland) – Real Madrid (Spania) 2-3.

Gruppe D:

Inter (Italia) – Real Sociedad (Spania) 0-0, Salzburg (Østerrike) – Benfica (Portugal) 1-3.

Disse lagene er klare for åttedelsfinale:

* Gruppe A: Bayern München, FC København

* Gruppe B: Arsenal, PSV Eindhoven

* Gruppe C: Real Madrid, Napoli

* Gruppe D: Real Sociedad, Inter

* Gruppe E: Atlético Madrid, Lazio

* Gruppe F: Borussia Dortmund

* Gruppe G: Manchester City, RB Leipzig

* Gruppe H: Barcelona

Puljespillets siste kamper spilles onsdag. Trekning av åttedelsfinalene skjer mandag.

---