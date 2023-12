Gir seg etter nesten 30 år i klubben

Grindhaug har vært i FKH siden oppstarten i 1994 og har vært hovedtrener i to perioder. I alt har han ledet de hvitkledde i nesten 400 kamper. Klubben opplyser om Grindhaugs avgang i en pressemelding tirsdag.

– Jostein Grindhaug har meddelt oss at han fratrer sitt arbeidsforhold på Haugesund Sparebank Arena ved årsskiftet. Bakgrunnen er at «Jos» mener klubben er best tjent med at det nye sports- og trenerteamet som skal lede FK Haugesund fremover får begynne med blanke ark, helt fri for påvirkning av en som fort kunne blitt oppfattet som en sjuende far i huset, sier FK Haugesunds styreleder Christoffer Falkeid.

Grindhaug ga seg som FKH-trener i september og gikk inn i en rådgiverrolle. Han har tidligere også vært sportssjef.

«Få, om noen, i Fotball-Norge nyter større respekt og popularitet enn Jostein Grindhaug som ikke bare ledet FK Haugesund tilbake til norsk fotballs øverste nivå i 2009, men også ut i Europa ved to anledninger og til cupfinale som hovedtrener», skriver klubben i en uttalelse.

Grindhaug kom til klubben som spiller i 1994 og ble hovedtrener i 2009. Den rollen hadde han i sju år fram til han i 2016 ble sportssjef. Den jobben hadde han i tre år før han i starten av 2019 var tilbake som trener, en rolle han hadde fram til september i år.

I oktober ble det klart at islendingen Oskar Hrafn Thorvaldsson blir klubbens nye hovedtrener. 49-åringen har signert en kontrakt som strekker seg ut 2026. Danske Sancheev Manoharan fikk treneransvaret på midlertidig basis i september og ledet klubben til ny eliteseriekontrakt.