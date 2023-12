Manchester Citys marerittrekke stoppet borte mot Luton

Dermed tok de regjerende seriemesterne sin første seier på fem ligakamper. City blir værende på en skuffende 4.-plass, og det skiller fire poeng opp til serieleder Liverpool.

City kjørte over Luton de første 45 minuttene, men likevel var det vertene som gikk i garderoben med 1-0-ledelse. Det sørget Elijah Adebayo for med en heading to minutter på overtid.

Etter hvilen fortsatte City å kjøre på, og etter en drøy time kom endelig uttellingen da Bernardo Silva banket inn utligningen. Tre minutter senere fullførte Jack Grealish snuoperasjonen.

City måtte klare seg uten toppscorer Erling Braut Haaland. Trener Pep Guardiola kunne røpe før kampen at det var en skade i foten som satte jærbuen på tribunen.

– Han har fått en stressreaksjon i foten. Etter kampen mot Aston Villa følte han seg ikke bra, så han kunne ikke spille i dag. Jeg er litt usikker på omfanget. Vi må ta det dag for dag og uke for uke, sa Guardiola til Sky Sports.

Før søndagens kamp hadde nordmannen startet samtlige av lagets seriekamper denne sesongen, hvor han har notert seg med 14 mål. Han er dermed på stø kurs mot sin andre strake toppscorertittel i England.

Oscar Bobb satt hele kampen på benken for gjestene.