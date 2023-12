Haaland ute av Manchester City-troppen mot Luton

Det bekrefter klubben én time før kampstart. Tidligere søndag meldte The Athletic at de lyseblå må klare seg uten sin norske målkonge i duellen mot nyopprykkede Luton. Oscar Bobb starter på benken.

Det blir ikke oppgitt årsak til Haalands fravær. Nordmannen har startet samtlige av lagets seriekamper denne sesongen.

Haaland har gjort 14 mål i Premier League denne høsten, og jærbuen er på stø kurs mot sin andre strake toppscorertittel i England siden overgangen fra Borussia Dortmund sommeren 2022.

Luton har overrasket flere storlag så langt denne sesongen. Mot Liverpool tok de poeng med 1-1, mens Arsenal måtte ha et overtidsmål for å vinne 4-3 i midtuken. De tapte også «bare» 0-1 for Tottenham i oktober.