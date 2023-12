Chelsea-kapteinen med mer trøbbel i tap – Fulham bød på ny målfest

James har allerede mistet nesten to måneder med fotball denne sesongen. Han var tilbake på banen tidlig i oktober etter å ha slitt med en hamstringsskade.

Søndag måtte kapteinen slukøret forlate banen etter 27 minutter i bortekampen mot Everton. Det er ikke kjent hva som er grunnen. Siden oktober i fjor har høyrebacken mistet 34 kamper.

Etter pause ble Abdoulaye Doucouré og Lewis Dobbin målscorere for vertene. Chelsea har hatt en tung innledning på sesongen, og tapet for Everton søndag sender laget ned til 12.-plass. De kongeblå har vunnet bare 5 av 16 kamper i PL under Mauricio Pochettino.

På tampen ble også keeper Robert Sánchez byttet ut etter å ha kollidert med Marc Cucurella tidligere i kampen.

Everton ble i november trukket ti poeng for brudd på ligaens økonomiregler. Da falt klubben til nedrykksplass, men med søndagens trepoenger er de tilbake på trygg grunn.

Fulham slo West Ham 5-0 på hjemmebane og har scoret ti mål på sine to siste seriekamper uten å slippe inn selv. I midtuken ble det 5-0-seier over Nottingham Forest. Raúl Jiménez, Willian, Tosin Adarabioyo, Harry Wilson og Carlos Vinícius sto for målene i søndagens seier.

West Ham tok en svært sterk 2-1-seier over Tottenham på bortebane tidligere i uken, men måtte tåle stortap noen dager senere.