Villa stoppet Arsenal og forlenget enorm hjemmerekke. Ødegaard bommet og bommet

Med resultatet slo Villa sin egen klubbrekord for antall hjemmeseirer på rad i ligaen. I midtuken ble det også 1-0 over regjerende mester Manchester City.

Villa blir værende på 3.-plass, men er nå bare to poeng bak serieleder Liverpool. Arsenal kunne med seier tatt tilbake tabelltoppen, men er nå i stedet ett poeng bak.

– Vi var ikke gode nok foran mål. Vi hadde nok sjanser til å vinne, og jeg følte at de ikke skapte noe annet enn målet de scoret, sa Martin Ødegaard til Sky Sports etter å ha brent flere store sjanser.

– Det er en veldig bra prestasjon av oss. Vi var det beste laget og fortjente ikke å tape kampen. Men sånn er fotball, la Arsenal-trener Mikel Arteta til.

Ligatapet var Arsenals første på fem kamper. For en drøy måned siden ble det 0-1 borte mot Newcastle.

Festfotball

Vertene fikk en fantastisk start på kampen da Leon Bailey og John McGinn vartet opp med festfotball. Sistnevnte sendte Birmingham-klubben i føringen etter bare sju minutter.

– Det er faktisk en veldig tøff periode for oss. Vi spilte torsdag, søndag, onsdag, lørdag, og jeg tror det viste seg i prestasjonen vår i kveld. Det var ikke oss på vårt beste, men jeg klager absolutt ikke, sa matchvinneren til rettighetshaveren.

Ett minutt på overtid trodde Kai Havertz at han hadde reddet uavgjort for Arsenal, men VAR grep inn og annullerte scoringen for hands på tyskeren.

– Jeg har ikke sett situasjonen på nytt, men jeg trodde at det skulle bli mål, sa Ødegaard.

– Ikke tittelkandidater

Til tross for Aston Villas fantastiske form nekter trener Unai Emery for at de har mulighet til å ta en sensasjonell ligatittel.

– Vi er ikke tittelkandidater. Det er sju lag som er sterkere kandidater enn oss, slo Emery fast etter 1-0-seieren mot City.

Det er imidlertid ikke utenkelig at de kan ta over tabelltoppen i en av de neste rundene, for da venter Brentford (b), Sheffield United (h), Manchester United (b) og Burnley (h).