Høgmo ansatt som ny hovedtrener for japanske Urawa Red Diamonds

Urawa Red Diamonds ooplyser om ansettelsen i egne mediekanaler. Häcken bekrefter på sin side Høgmos avgang.

– Jeg føler meg veldig takknemlig over å ha vært med på denne reisen med klubben, sier nordmannen om tiden i Sverige.

Høgmo forlater Häcken etter europaligakampen borte mot Qarabag førstkommende torsdag.

– Det er alltid med blandede følelser man starter et nytt kapittel i livet sitt, men samtidig er det et privilegium å kunne forlate klubben i en situasjon der den står sterkere enn noen gang. Det er mange følelser akkurat nå, men jeg føler en enorm glede over å ha vært sammen med alle i Häcken, sier nordmannen.

Svenske Aftonbladet skrev onsdag at Høgmo hadde gitt Häcken-spillerne beskjed om at han var ferdig i Göteborg-klubben. Der har nordmannen hatt kjempesuksess siden han tok over treneransvaret i 2021. I fjor ble klubben seriemester, mens de denne sesongen avsluttet på en sterk 3.-plass.

Høgmo har den siste tiden også vært satt i forbindelse med den ledige jobben som svensk landslagssjef.

Urawa Red Diamonds er regjerende mestre i den asiatiske mesterligaen.

Høgmo har en fortid som trener for det norske herrelandslaget i fotball, der han i 2015 var nær å ta laget til EM i Frankrike. I 2000 ledet han kvinnelandslaget til OL-gull, og han har også vært innom blant andre Rosenborg, Tromsø og Fredrikstad i løpet av trenerkarrieren.