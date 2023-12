Dramatisk formdupp for Haaland og City: – Tydelig at de er sårbare

Kampen mot et formsterkt Villa endte 0-1, Citys tredje tap i ligaen denne sesongen. Gjestene framsto i tillegg bleke i Birmingham. Seks poeng skiller nå opp til ligaleder Arsenal.

I løpet av oppgjøret vant Villa ballen på siste tredel av banen hele 13 ganger. Det har ingen klart mot Manchester City i Premier League siden Pep Guardiola overtok som manager for Haaland & co i 2016.

Også på andre parametere nådde Guardiola et historisk «bunnpunkt» onsdag. City hadde kun to avslutninger i løpet av kampen på Villa Park, mens de i andre enden av banen slapp til 22 forsøk fra vertene. Det er det meste for et Guardiola-lag på 535 kamper i ligasammenheng.

– De er ikke i nærheten av det nivået vi vet de har inne. Det går ikke på skinner, og det er stor forskjell på City-laget fra starten av 2023 til det vi ser nå, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller til NTB.

På de fem siste seriekampene har det kun blitt én trepoenger for de lyseblå fra Manchester. Dermed har avstanden opp til serieleder Arsenal økt. Liverpool og Villa er også foran City.

– De har fått en konkurrent ekstra sammenlignet med fjoråret, men også da hadde de en periode da formen ikke var som man forventer av City. Det skaper naturligvis problemer for resten av sesongen når de lar andre være med på leken. I fjor måtte de jobbe hardt for det, sier Stamsø-Møller.

Avfeier krise

Fotballeksperten vil imidlertid ikke snakke om noen krise for Guardiola og hans mannskap.

– De ser ut som et helt annet lag nå, men det er på ingen måte noen krise. Slik jeg ser det er Rodri, Kevin de Bruyne og Erling Braut Haaland de tre viktigste spillerne for laget, og da blir sjansene langt dårligere når to av de mangler.

Belgiske De Bruyne har vært skadd nær hele sesongen, og den offensive midtbanespilleren er ikke ventet tilbake før i februar. Rodri har også mistet en del kamper.

– Guardiola har verdensklasse i hvert eneste ledd, og da blir det veldig synlig når noen mangler. Det er helt tydelig at de er sårbare. Enkelte ganger har man følt at de er helt uovervinnelige, men det har de vist at de ikke er. Dette er likevel et lag som plutselig kan vinne 15 strake kamper, og det føler man også at standarden ofte er, sier Stamsø-Møller.

Hyller Emery

I tillegg til City, Arsenal og Liverpool har også Aston Villa blandet seg inn i tetstriden. Stamsø-Møller hyller Unai Emery for jobben han gjort i Birmingham.

– Det er vanskelig å vurdere Emery opp mot for eksempel Guardiola, men det er ingen tvil om at han er en trener i ypperste verdensklasse. Måten han har gjort Villa konkurransedyktige på er helt utrolig, og i 2023 har han på mange måter vært årets trener. slår eksperten fast.

– Med maks flyt kan de selvfølgelig henge med, så det er selvfølgelig mulig. De er bedre enn Chelsea, Tottenham og Manchester United, men jeg tror det vil handle om de tre allerede nevnte, legger han til.

Stamsø-Møller holder i skrivende stund en liten knapp på Martin Ødegaard og Arsenal.

– De ser komplette ut, og de evner å avgjøre kampene sine nesten hele tiden. Det så vi at Liverpool tjente mye på da de vant ligaen for noen sesonger siden. Arsenal har en liten utfordring på keeperplass, men jeg føler de har et lite forsprang likevel. Det er vanskelig å spå, og det er gøy, understreker fotballeksperten.