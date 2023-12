Medier nektes deltakelse på Manchester Uniteds pressekonferanse

Ten Hag skal snakke foran onsdagens ligamøte med Chelsea.

Ifølge lokalavisen skal Manchester Evening News være én av tre medieaktører som ikke er velkommen på pressekonferansen. Det oppgis ikke hvem de to andre er. Daily Mail skriver at det gjelder i alt fire navngitte journalister.

Videre heter det at et annet mediehus skal ha blitt nektet innpass på en lignende seanse for en tid tilbake. Årsaken skal ha vært en sak der det ble påstått at manager ten Hag «var på tynn is».

Daily Mail siterer en uttalelse fra United i sakens anledning. Der heter det at klubben bekrefter å ha «tatt grep mot flere nyhetsorganisasjoner, ikke for å publisere historier vi ikke liker, men for å ha gjort det uten å kontakte oss først for å gi oss muligheten til å kommentere, utfordre eller kontekstualisere».

«Vi mener dette er et viktig prinsipp å forsvare, og vi håper det kan føre til en omstilling i måten vi jobber sammen på,» legger klubben til.

Kommunikasjonsdirektør Andrew Ward skal ha gitt de aktuelle aktørene beskjeden om at de ikke er ønsket til stede.

United har slitt sportslig denne sesongen. Ti tap har det blitt så langt i alle turneringer. Sist klubben bokførte like mange nederlag så tidlig var helt tilbake i 1973/74-sesongen, melder lokalavisen.

Flere britiske medier har den siste tiden rapportert at manager ten Hag ikke lenger skal ha hele spillergruppen bak seg.

Foran onsdagens møte med Chelsea er United nummer sju på tabellen. Ni poeng skiller opp til Arsenal på toppen.

Samtidig har det allerede blitt exit i ligacupen, og også i mesterligaen er storklubben ille ute. Foran den siste kamprunden ligger United sist i sin gruppe. Danske FC København er blant annet foran.

53 år gamle Erik ten Hag tok over som United-manager i 2022. Siden den gang har klubben brukt mer enn fire milliarder kroner på spillerkjøp.

