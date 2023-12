Heckingbottom ferdig som manager i Sheffield United – gamlesjefen hentes inn

Klubbeier Prince Abullah bekrefter beslutningen i et eksklusivt intervju med Talksport tirsdag. Han opplyser samtidig at Chris Wilder hentes tilbake som manager.

– Ja, jeg har tatt denne beslutningen, sier klubbeieren.

– Til syvende og sist brenner vi alle for det vi gjør, og vi tror Chris er den rette mannen for jobben. Chris har gjort store ting for klubben tidligere, og etter min mening er han den beste mannen på planeten til å ta over klubben akkurat nå under disse omstendighetene, legger Prince Abullah til.

Wilder ledet Sheffield United fra 2016 til 2021. Nå får han jobben med å redde klubben fra nedrykk.

Paul Heckingbottom ledet klubben tilbake til øverste nivå i engelsk fotball, men får altså ikke bli med videre etter en tung høst. Avgjørelsen err tatt i kjølvannet av helgens 0-5-tap borte mot bunnrival Burnley.

Sparkingen er den første i Premier League denne sesongen.

Sheffield United har stått tomhendt igjen i 11 av sine 14 første kamper i PL-comebacket. Ingen har sluppet inn mer enn lagets 39 mål, og det gir et snitt på 2,78 baklengs per oppgjør. Fem poeng og jumboplass på tabellen er fasiten hittil.

Heckingbottom ble ansatt i Sheffield United sommeren 2020. Han ble hentet dit som U23-trener, men fikk året etter midlertidig ansvaret for hovedlaget. Senere fikk han jobben permanent.

Sist sesong ledet han laget til en sikker 2.-plass i mesterskapsserien.

