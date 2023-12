England gikk glipp av OL-plass på overtid tross 6-0-seier mot Skottland

Det ble klart da Arsenal-angriper Vivianne Miedema sikret nederlandsk 4-0-seier fem minutter ut i tilleggstiden mot Belgia.

Nederland er klar for sluttspillet i februar etter å ha slått England på målforskjell etter seks puljekamper. Før nettkjenningen til Miedema var det engelske laget videre på flere scorede mål. Begge lag endte på tolv poeng.

OL-fiaskoen er en stor nedtur for Sarina Wiegman. England-treneren skulle ha ledet Storbritannia i Paris-lekene om det hadde blitt billett dit. I stedet så hun se sitt eget hjemland frata henne muligheten.

Nederland, Frankrike, Tyskland og Spania utgjør finalesluttspillet i nasjonsligaen. De franske kvinnene er allerede OL-klar på hjemmebane, og det betyr at to av de tre andre gruppevinnerne får innpass i lekene.

Alex Greenwood, Lauren James (2), Beth Mead, Fran Kirby og Lucy Bronze gjorde Englands mål borte mot Skottland, men det holdt ikke. Før avspark ble det spekulert på om skottene kom til å legge seg og tape stygt med vilje.

Årsaken var at noen av skottene kunne komme til å få delta for Storbritannia i et eventuelt OL.

