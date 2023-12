André Hansen klar for Odd

Det ble i sommer kjent at Hansen ikke kom til å forlenge sin kontrakt med Rosenborg etter sesongen. Han begrunnet det med sportslige og familiære årsaker.

Det ble spekulert på om veteranen kom til å melde overgang til Odd allerede i sommer da Leopold Wahlstedt ble solgt til Blackburn, men det ble ikke noe av. Per Kristian Bråtveit ble i stedet hentet fra dansk fotball på en korttidskontrakt ut sesongen.

Tirsdag bekrefter Odd at Hansen er tilbake i klubben han spilte for mellom 2011 og 2014. Sisteskansen står med 122 kamper for Skien-klubben. Han meldte da overgang til Rosenborg, der han stoppet på 310 kamper.

Denne sesongen ble det mindre spilletid på keeperen som står med elleve landskamper.

Odd ble nummer ti i den nylig avsluttede eliteseriesesongen.