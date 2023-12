Haaland fikk pris som Europas beste mannlige fotballspiller

Bak den årlige kåringen står den italienske fotballavisen Tuttosport.

Prisen Haaland fikk var en av flere som ble delt ut mandag. Høyest henger Golden Boy-prisen, som tildeles Europas beste unge spiller under 21 år. Den har vært delt ut siden 2021 og har stor anerkjennelse.

Haaland vant i 2020.

Mandag ble han imidlertid kåret til den beste spilleren i Europa over 21 år av Tuttosport. I juryen som stemte fram vinneren satt legender som Edvin Van Der Sar, Alessandro Costacurta, Samuel Eto'o, Andrej Sjevtsjenko, Manuel Rui Costa og Pavel Nedved.

Haaland var ikke tilstede under fotballgallaen i Italia, men takket for prisen i en forhåndsinnspilt videohilsen. Han har også lagt ut et bilde i sosiale medier der han poserer med det synlige beviset på hedersbevisningen.

Karim Benzema stakk av med prisen i fjor, mens Robert Lewandowski gikk til topps i 2020 og 2021.

Barcelonas Aitana Bonmati ble kåret til den beste kvinnelige fotballspilleren i Europa på mandagens galla i Torino. Hun fikk også nylig den prestisjetunge Gullballen. Der ble Haaland slått av Lionel Messi.

Årets Golden Boy-pris gikk til Real Madrids Jude Bellingham. 20-åringen har tatt spansk fotball med storm etter sommerens overgang fra Borussia Dortmund.

Norge hadde med tre spillere blant de 100 som var nominert i årets Golden Boy-kåring. Den norske trioen besto av Christos Zafeiris (Slavia Praha), Mathias Løvik (Molde) og Odin Thiago Holm (Vålerenga). De var forhåndsrangert som henholdsvis nummer 47, 76 og 90.

Barcelona-duoen Gavi og Pedri har vunnet prisen de to siste årene.

