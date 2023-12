Englands suksesstrener avviser avtalt spill i skjebnekamp: – Ingen sjanse

Kvinnelandslagene til England og Skottland møtes på Hampden Park til nasjonsliga-avslutning i fotball tirsdag. I potten ligger langt mer enn bare poengene i den pågående turneringen.

England kjemper nemlig for å kvalifisere seg for neste års OL i Paris. For å komme seg dit må mannskapet til Sarina Wiegman trolig slå Skottland med mange mål. Det vil nemlig gi gruppeseier foran Nederland.

Nederland og England har begge ni poeng foran den siste kamprunden og er også likt på innbyrdes oppgjør. Nederlenderne har imidlertid tre mål bedre målforskjell enn Wiegmans jenter.

Nederland avslutter nasjonsligaspillet mot tredjeplasserte Belgia. Med seier til de oransje der, må England score en haug med mål mot Skottland på Hampden Park.

Ingen sjanse

Skulle England kvalifisere seg for Paris-OL, kan det potensielt gagne de skotske spillerne. I lekene opptrer nemlig England som Storbritannia, hvilket åpner for at skotske spillere kan være del av troppen.

Det har fått enkelte til å stille spørsmål ved om skottene kommer til å gi alt på Hampden Park tirsdag. Nederlands landslagssjef Andries Jonker har omtalt situasjonen som «merkelig».

England-sjef Wiegman avviser imidlertid blankt at det vil forekomme noen form for avtalt spill.

– Jeg forstår at det snakkes om dette. Men hvis du har sett gruppen vår, sett Skottland og kjenner historien til Skottland og England, så er det ingen sjanse for at de kommer til å gi bort denne kampen. De ønsker virkelig å slå England, og vi ønsker å slå dem, selvfølgelig, sier hun.

– Vi snakker om en sånn type rivalisering som gjør at det (avtalt spill) ikke kommer til å finne sted, legger hun til.

Norge ute

Wiegman klarer ikke se hvordan man skulle unngått å havne i den litt kinkige situasjonen som har oppstått.

– Dette handler bare om fair play, om fotball, og i fotball ønsker alle å vinne, sier hun.

Det norske kvinnelandslaget er for lengst ute av kampen om en OL-billett før nasjonsligaavslutningen mot Østerrike tirsdag.

