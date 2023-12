Youtuber påtar seg skylden for sexlyder under EM-trekning

Den bisarre episoden under den høytidelige trekningen gikk verden rundt.

Uefa-toppen Giorgio Marchetti kommenterte stønnelydene på direkten da de kunne høres over høyttaleranlegget, og flere av fotballstjernene som bidro til trekningen var tydelig brydd.

I etterkant av trekningen i Hamburg postet den kjente sosiale medier-personligheten Daniel Jarvis flere videoer der han hevdet å stå bak stønnelydene.

– Vi har gjort det, vi kom oss inn der. Sexlyder under EM-trekningen for 2024. Elsker dere, sa Jarvis til sine følgere.

Det er ikke første gang at Jarvis hevder å stå bak den typen påfunn. Under BBCs sending fra FA-cupkampen i fotball mellom Wolves og Liverpool i januar kunne også sexlyder høres i kanalens studio.

Den gangen skapte opptrinnet latter hos programleder Gary Lineker og hans eksperter Danny Murphy og Paul Ince.

– Kan du ikke slutte med å lage de lydene, Danny, spøkte Lineker.

Lørdag skal altså Jarvis ha slått til i en enda større anledning.

De tilstedeværende i Hamburg fikk naturlig nok med seg situasjonen.

– Jeg hørte noe og la sammen to og to. Jeg antok at det pågikk en eller annen form for spøk, sa Englands landslagssjef Gareth Southgate ifølge The Independent.

